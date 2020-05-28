Хабиба Нурмагомедова назвали подходящим кандидатом на пост главы Дагестана

В популярном телеграм-канале «Незыгарь», у которого более 346 тыс. подписчиков, объяснили, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов был бы подходящим кандидатом на должность главы Дагестана.

«Ключевыми для главы Дагестана на современном этапе качествами являются принципиальность в соблюдении публичных договоров и способность личным авторитетом гарантировать соблюдение публичных правил, создавая стабильность в регионе во всех сферах, важнейшими из которых является работа с молодёжью. С этой точки зрения было бы интересно обратить внимание на кандидатуру Хабиба Нурмагомедова, в безусловные плюсы которого можно записать: ясность позиций; признанный авторитет в регионе и за его пределами; безусловные лидерские качества; принципиальность в соблюдении правил и договоров, кроме этого за последние 5 лет его можно отнести к числу лиц в республике, кто эффективно управляет значительными для региона финансовыми средствами, и его определённо можно отнести к людям с выраженной социальной ответственностью.

Отсутствие сигналов с его стороны о стремлении к власти — безусловный признак, указывающий на то, что он не воспринимает власть в качестве лёгкой наживы, а значит, адекватно воспринимает уровень ответственности за обязательства, порождаемые правом на власть, а это в свою очередь исключает два главных опасения: понимание бремени управления указывает на рассудительность человека, ответственное отношение к обязательствам исключает вероломство.

Учитывая уровень признания Нурмагомедова в мире, масштаб его аудитории, уровень его контактов и опыта взаимоотношений, можно сделать вывод, что воспитание таких молодых кадров в системе государственного управления в будущем могло бы принести региону и стране незаменимые политические и экономические дивиденды», — отмечается в сообщении на телеграм-канале.