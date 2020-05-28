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Президент UFC отказал Конору Макгрегору в титульном бое

Президент UFC отказал Конору Макгрегору в титульно
Президент UFC отказал Конору Макгрегору в титульном бое
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в ближайшее время не получит права сразиться за титул. Напомним, последний поединок Макгрегор провёл в весовой категории до 170 фунтов, то есть в полусреднем весе. Он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

Действующим чемпионом полусреднего дивизиона является Камару Усман.

«Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор», — приводит слова Уайта ESPN.

31-летний Макгрегор выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Всего на его счету 22 победы (в том числе 19 нокаутом) и 4 поражения в 26 боях в MMA.

Также посмотрите видео, как Макгрегор подтягивается.

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