Андерсон Силва вызвал на бой Макгрегора, Конор ответил согласием

Бразильский боец UFC Андерсон Силва вызвал на поединок бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Я уважаю Конора Макгрегора как спортсмена. Я думаю, что наш супербой мог бы стать историческим для смешанных единоборств. Нам нечего доказывать. Фанаты были бы рады увидеть наш поединок, а я был бы рад протестировать мои навыки смешанных единоборств в поединке с ним», — написал Андерсон Силва в своём «инстаграме», добавив, что бой он хочет провести в промежуточном весе до 176 фунтов.
Ирландский боец принял этот вызов.
«Я принимаю вызов», — написал Конор Макгрегор в «Твиттере».
31-летний Макгрегор выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Всего на его счету 22 победы (в том числе 19 нокаутом) и 4 поражения в 26 боях в MMA.
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