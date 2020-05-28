Андерсон Силва вызвал на бой Макгрегора, Конор ответил согласием

Бразильский боец UFC Андерсон Силва вызвал на поединок бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



«Я уважаю Конора Макгрегора как спортсмена. Я думаю, что наш супербой мог бы стать историческим для смешанных единоборств. Нам нечего доказывать. Фанаты были бы рады увидеть наш поединок, а я был бы рад протестировать мои навыки смешанных единоборств в поединке с ним», — написал Андерсон Силва в своём «инстаграме», добавив, что бой он хочет провести в промежуточном весе до 176 фунтов.



Ирландский боец принял этот вызов.



«Я принимаю вызов», — написал Конор Макгрегор в «Твиттере».

31-летний Макгрегор выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Всего на его счету 22 победы (в том числе 19 нокаутом) и 4 поражения в 26 боях в MMA.