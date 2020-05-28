Вудли: собираюсь закончить карьеру в среднем весе

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли собирается закончить карьеру в среднем весе.



«Я сейчас тихий, поскольку я жестокий в таком состоянии. Каждый раз, когда я проигрываю, следующий мой бой заканчивается нокаутом. Я не обещаю нокаутировать Бернса, но только посмотрите на мою статистику. Я планирую сделать всё, чтобы вы забыли о моём последнем выступлении. Я думаю, что после этого нас ждёт ещё одна глава. Я хочу наносить урон в своей весовой категории, но я мечтаю и поединках в среднем весе. Они не быстрее меня и не способны бить сильнее. Когда я не слежу за питанием, мой вес составляет 205 фунтов. Я думаю, что таким должен стать последний этап моей карьеры. Я собираюсь закончить карьеру в среднем весе», — приводит слова Тайрона Вудли ESPN.