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Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну

Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну
Бокс/ММА 0

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс обвинил президента организации Дэну Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Фрэнсисом Нганну.

«Это полная чушь. Не собираюсь просто сидеть и позволять Уайту лгать фанатам. Я никогда не просил чрезмерных денег за бой с Нганну. Если вы не хотите изменить мой контракт и дать мне возможность подняться в тяжёлый вес, хотя бы не лгите болельщикам», — написал Джонс в «Твиттере».

Ранее Уайт заявил, что не собирается проводить бой между Джонсом и Нганну по причине чрезмерных требований Джонса по гонорару.

«Хочет ли Джонс подраться с Нганну, а затем перейти в тяжёлый вес? Я не верю в это. Раньше он никогда не изъявлял желания перебраться в тяжёлый вес. И за те деньги, которые хочет Джонс, этот бой не состоится», — приводит слова Уайта ESPN.

Дэна Уайт не собирается организовывать бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну

Источник: ESPN US

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