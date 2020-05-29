Джонс обвинил Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Нганну

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс обвинил президента организации Дэну Уайта во лжи насчёт переговоров по бою с Фрэнсисом Нганну.
«Это полная чушь. Не собираюсь просто сидеть и позволять Уайту лгать фанатам. Я никогда не просил чрезмерных денег за бой с Нганну. Если вы не хотите изменить мой контракт и дать мне возможность подняться в тяжёлый вес, хотя бы не лгите болельщикам», — написал Джонс в «Твиттере».
Ранее Уайт заявил, что не собирается проводить бой между Джонсом и Нганну по причине чрезмерных требований Джонса по гонорару.
«Хочет ли Джонс подраться с Нганну, а затем перейти в тяжёлый вес? Я не верю в это. Раньше он никогда не изъявлял желания перебраться в тяжёлый вес. И за те деньги, которые хочет Джонс, этот бой не состоится», — приводит слова Уайта ESPN.
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