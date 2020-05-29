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Макгрегор может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Гэтжи

Макгрегор может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор может провести бой с победителем пары Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи, сообщает ESPN.

Напомним, Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, но не смог вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Гэтжи победил Фергюсона, и ожидается, что в сентябре он поборется за пояс с Нурмагомедовым.

Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, но его ровесник Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

Напомним, на протяжении профессиональной карьеры Макгрегор уже успел провести поединки в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Предыдущий бой он провёл в полусреднем дивизионе, нокаутировав Дональда Серроне.

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