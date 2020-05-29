Тактаров — о драке Тайсона на рестлинг-шоу: для этого спорта удар не нужен

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров оценил участие абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона в шоу All Elite Wrestling’s Dynamite. Тайсон вышел на сцену и разорвал на себе футболку, после чего толкнул звезду WWE Криса Джерико, спровоцировав массовую драку.
«Для этого спорта удар не нужен. Нужен острый язык и хорошая игра», — написал Тактаров в своём «инстаграме».
Напомним, ранее Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках. На профессиональном ринге на его счету 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), 6 поражений. Он абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
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