Бой Поветкин – Уайт пройдёт 8 или 15 августа

Бой между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится в августе, сообщает BoxingScene. По данным источника, бой пройдёт 8 или 15 августа. При этом поединок состоится при закрытых трибунах.

Изначально бой между Поветкиным и Уайтом был запланирован на 2 мая в Манчестере, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён.

Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером, а Диллиан Уай победил Мариуша Ваха.

Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.