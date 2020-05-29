Бой Поветкин – Уайт пройдёт 8 или 15 августа
Бой между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится в августе, сообщает BoxingScene. По данным источника, бой пройдёт 8 или 15 августа. При этом поединок состоится при закрытых трибунах.
Изначально бой между Поветкиным и Уайтом был запланирован на 2 мая в Манчестере, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён.
Напомним, Поветкин и Уайт последний раз выступали на одном вечере бокса. 7 декабря минувшего года они провели бои в Саудовской Аравии. Александр тогда свёл к ничьей встречу с Майклом Хантером, а Диллиан Уай победил Мариуша Ваха.
Ранее стало известно, что команда Александра Поветкина может вернуться к обсуждению второго поединка с американцем Майклом Хантером после боя с Уайтом.
Чисора собрался прилететь в Россию и помочь Поветкину в подготовке к бою с Уайтом
- 29 мая 2020
-
10:01
-
08:56
-
07:39
-
07:27
-
06:21
-
04:58
-
04:22
-
01:55
-
00:47
- 28 мая 2020
-
23:54
-
22:38
-
21:37
-
20:55
-
19:43
-
18:59
-
17:31
-
15:09
-
14:58
-
13:40
-
13:04
-
12:00
-
11:01
-
10:16
-
09:39
-
09:02
-
06:29
-
04:58
-
02:34
-
00:58
-
00:06
- 27 мая 2020
-
22:44
-
21:31
-
20:50
-
19:55
-
18:58
Партнерский контент