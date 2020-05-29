Шлеменко дал прогноз на бой Пётр Ян — Жозе Алду

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке с участием соотечественника Петра Яна и бразильца Жозе Алду. Бойцы оспорят чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории, освобождённый американцем Генри Сехудо, который после победы на турнире UFC 249 9 мая объявил о завершении карьеры в MMA.

По мнению Шлеменко, Ян — фаворит поединка, который должен пройти в июле на «Бойцовском острове».

«Петя — фаворит. Скорее всего, он и выиграет. Очень удобный для Пети соперник, он только ударник и не борется. Петя сможет его и перебить, и забороть, если понадобится», — приводит слова бойца ТАСС.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в 15 боях в MMA. У Алду 28 побед и 6 поражений в 34 поединках.