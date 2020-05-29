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Шлеменко дал прогноз на бой Пётр Ян — Жозе Алду

Шлеменко дал прогноз на бой Пётр Ян — Жозе Алду
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о предстоящем поединке с участием соотечественника Петра Яна и бразильца Жозе Алду. Бойцы оспорят чемпионский титул UFC в легчайшей весовой категории, освобождённый американцем Генри Сехудо, который после победы на турнире UFC 249 9 мая объявил о завершении карьеры в MMA.

По мнению Шлеменко, Ян — фаворит поединка, который должен пройти в июле на «Бойцовском острове».

«Петя — фаворит. Скорее всего, он и выиграет. Очень удобный для Пети соперник, он только ударник и не борется. Петя сможет его и перебить, и забороть, если понадобится», — приводит слова бойца ТАСС.

На счету Яна 14 побед и одно поражение в 15 боях в MMA. У Алду 28 побед и 6 поражений в 34 поединках.

Бой Яна с Алду должен состояться в июле на «Бойцовском острове»
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