Тренер Сехудо назвал Алду неоспоримым фаворитом боя с Петром Яном
Эрик Альбаррачин, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Генри Сехудо, дал прогноз на бой россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алду. Бойцы оспорят чемпионский титул UFC в легчайшем весе, освобождённый американцем Сехудо, который после победы на турнире UFC 249 9 мая объявил о завершении карьеры в MMA.
По мнению Альбаррачина, Алду — фаворит поединка, который должен пройти в июле на «Бойцовском острове».
«Алду — неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулёгкого веса, он и остаётся легендой», — приводит слова тренера ТАСС.
На счету 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в 15 боях в смешанных единоборствах. У 33-летнего Алду 28 побед и 6 поражений в 34 поединках в MMA.
Шлеменко дал прогноз на бой Пётр Ян — Жозе Алду
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