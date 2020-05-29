Тренер Сехудо назвал Алду неоспоримым фаворитом боя с Петром Яном

Эрик Альбаррачин, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях американца Генри Сехудо, дал прогноз на бой россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алду. Бойцы оспорят чемпионский титул UFC в легчайшем весе, освобождённый американцем Сехудо, который после победы на турнире UFC 249 9 мая объявил о завершении карьеры в MMA.

По мнению Альбаррачина, Алду — фаворит поединка, который должен пройти в июле на «Бойцовском острове».

«Алду — неоспоримый фаворит для меня. Он был легендой полулёгкого веса, он и остаётся легендой», — приводит слова тренера ТАСС.

На счету 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в 15 боях в смешанных единоборствах. У 33-летнего Алду 28 побед и 6 поражений в 34 поединках в MMA.