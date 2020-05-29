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Чемпион США по борьбе сравнил Хабиба Нурмагомедова с американскими борцами

Чемпион США по борьбе сравнил Хабиба Нурмагомедова с американскими борцами
Бокс/ММА / UFC 0

Боец MMA Эд Рут, который тренируется в зале AKA вместе с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, когда тот проводит тренировочные лагеря в США, сравнил россиянина с американскими борцами. Рут трижды становился чемпионом США по борьбе.

«Хабиб запросто может конкурировать с борцом Division I. У них (у Хабиба и дагестанских бойцов из его команды. — Прим. «Чемпионата») хорошие борцовские навыки, и мне это нравится. Техника чуть другая, реакция на действия отличается.

Я сражаюсь с ними за каждый сантиметр на пути в партер, пытаясь их повалить. Приходится задействовать каждый мускул. Обычно я позволяю себе расслабиться хотя бы частью тела, но с ними мне приходится сражаться всеми доступными способами», — рассказал Рут в подкасте тренера Хавьера Мендеса на YouTube.

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