Президент UFC заявил, что прорвётся на бой Тайсона, даже если он будет без зрителей

Президент UFC Дэна Уайт изменил мнение о легендарном боксёре Майке Тайсоне. Напомним, ранее Уайт говорил, что попытается помешать 53-летнему Тайсону вернуться в бокс, но теперь сообщил, что попытается прорваться на его бой, даже если зрителям запретят посещение поединка.
«Изначально я говорил, что не хочу, чтобы Майк снова боксировал. Я даже сделал ему шоу на ТВ, чтобы он подальше держался от ринга. Но он взрослый человек и потому может заниматься чем угодно. Он мощный, взрывной и в прекрасной форме.
Слышал, они запланировали что-то большое. Он намерен вернуться. Мы говорили об этом, и он сказал: «Слушай, я чувствую этот жар внутри, я снова хочу боксировать».
Я полностью его поддерживаю. Я буду там, абсолютно точно. Если присутствие зрителей будет запрещено — плевать. Я найду способ попасть на этот бой», — приводит слова Уайта ESPN.
Также посмотрите видео, как Тайсон потренировался с бывшим чемпионом UFC Белфортом.
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