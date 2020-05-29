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В ACA объявили о возобновлении турниров и подтвердили дату боя Емельяненко — Исмаилов

В ACA объявили о возобновлении турниров и подтвердили дату боя Емельяненко — Исмаилов
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Президент MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat Майрбек Хасиев объявил о возобновлении турниров. По его словам, первый турнир после карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса, пройдёт 11 июля. Также он подтвердил дату боя Александр ЕмельяненкоМагомед Исмаилов, которые подерутся 24 июля.

«Лига ACA возвращается к проведению турниров 11 июля. Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли свой класс без боёв. Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия – это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведём четыре турнира.

Карды турниров 106 и 107 будут переформированы и анонсированы. Бой Емельяненко — Исмаилов в силе и пройдёт 24 июля. Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения ивентов будут зависеть от развития ситуации с пандемией», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

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