В ACA объявили о возобновлении турниров и подтвердили дату боя Емельяненко — Исмаилов

Президент MMA-промоушена Absolute Championship Akhmat Майрбек Хасиев объявил о возобновлении турниров. По его словам, первый турнир после карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса, пройдёт 11 июля. Также он подтвердил дату боя Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов, которые подерутся 24 июля.
«Лига ACA возвращается к проведению турниров 11 июля. Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли свой класс без боёв. Мы хотим вернуть ММА болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия – это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведём четыре турнира.
Карды турниров 106 и 107 будут переформированы и анонсированы. Бой Емельяненко — Исмаилов в силе и пройдёт 24 июля. Атлетическая комиссия ACA создаст протокол безопасности для проведения ближайших турниров. Место и формат проведения ивентов будут зависеть от развития ситуации с пандемией», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.
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