Дэна Уайт: Джон Джонс — величайший боец в истории

Президент UFC Дэна Уайт убеждён, что чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс является величайшим бойцом в истории.

«Джон Джонс. Это даже не обсуждается. Джон Джонс — величайший в истории. Просто посмотрите на его достижения и обратите внимание, что ему удалось добиться этого, ведя такой образ жизни. Это не тот парень, который жёстко тренируется. Можно только представить, чего бы он добился, если бы он всё делал правильно.

При этом он ни разу не проигрывал. Да, вы можете сказать, что он проигрывал, люди говорят, что он терпел поражения. Но это не так. Бои судят три человека, и вы можете ненавидеть судейство, но три судьи никогда не говорили одновременно, что Джонс проиграл. Между тем лишь мнение судей имеет значение», — сказал Уайт в интервью, размещённом на странице ESPN MMA в «Инстаграме».