Тайсону предложили $ 1,1 млн за бой с соперником, которого он побеждал в 1995 году

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает получать предложения по возобновлению карьеры.

На этот раз к нему обратились из промоутерской компании Boston Boxing Promotions, боссы которой готовы заплатить 53-летнему боксёру $ 1,1 млн за поединок с Питером Макнилли, сообщает BoxingScene. Если Тайсон согласится на такие условия, то схватка может пройти в родном для Макнилли штате Массачусетс.

Тайсон и Макнилли в прошлом уже встречались. Бой с Питером стал для Майка первым после выхода из мест лишения свободы. В августе 1995 года Тайсон нокаутировал соперника менее чем за две минуты. Тогда Питер дважды оказался в нокдауне и его тренер выбежал на ринг, пытаясь остановить одностороннее избиение. В итоге Тайсону тогда присудили победу дисквалификацией соперника.

Макнилли 51 год, и он уже успел прокомментировать инициативу по реваншу с Тайсоном, заверив, что в этот раз всё сложится иначе. Питер завершил карьеру в 2001 году.