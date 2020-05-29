В UFC прекратили сотрудничество с Кунченко
Бывший чемпион M-1 боец полусреднего веса Алексей Кунченко покинул UFC, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Рафаэль Мариньо.
36-летний Кунченко дебютировал в UFC в 2018 году на первом в истории турнире промоушена в Москве. Тогда он победил Тиагу Алвеса, а затем справился с Юсином Оками. В 2019 году он провёл лишь один поединок, уступив решением судей Гилберту Бёрнсу. В марте 2020 года Алексей принял участие на турнире в Бразилии, где проиграл Элизеу Залески дос Сантосу.
Напомним, до выступлений в UFC у россиянина не было ни одного поражения. В смешанных единоборствах провёл 22 поединка, победив в 20 из них. Титул чемпиона М-1 в полусреднем весе он удерживал с 2016 по 2018 год.
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