Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC Fight Night

В ночь с 30 на 31 мая мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес — 77,3 кг.
В предварительном карде встретятся Антонина Шевченко и экс-претендентка на титул Кейтлин Чукагян. Последняя оказалась немного тяжелее соперницы — 57,1 кг, в то время как Шевченко показала 56,9 кг.
UFC Fight Night. Взвешивание
Основной кард
Тайрон Вудли (170,5 фунта) — Гилберт Бёрнс (170,5 фунта)
Аугусто Сакаи (259,5) — Благой Иванов (255,5)
Даниэль Родригес (170) — Габриэль Грин (170,5)
Брок Уивер (157,5) — Рузвельт Робертс (156)
Маккензи Дерн (115,5) — Ханна Чиферс (115,5).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night.
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