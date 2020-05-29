Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC Fight Night

В ночь с 30 на 31 мая мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес — 77,3 кг.

В предварительном карде встретятся Антонина Шевченко и экс-претендентка на титул Кейтлин Чукагян. Последняя оказалась немного тяжелее соперницы — 57,1 кг, в то время как Шевченко показала 56,9 кг.

UFC Fight Night. Взвешивание

Основной кард

Тайрон Вудли (170,5 фунта) — Гилберт Бёрнс (170,5 фунта)

Аугусто Сакаи (259,5) — Благой Иванов (255,5)

Даниэль Родригес (170) — Габриэль Грин (170,5)

Брок Уивер (157,5) — Рузвельт Робертс (156)

Маккензи Дерн (115,5) — Ханна Чиферс (115,5).

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night.