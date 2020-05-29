Туменов: Ян станет чемпионом UFC, Алду уже на спаде

Боец смешанных единоборств Альберт Туменов поделился мыслями о титульном противостоянии Петра Яна с экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Жозе Алду. Встреча должна состояться в июле 2020 года, на кону будет стоять звание чемпиона лиги в легчайшем весе.

«Ян должен стать чемпионом. Он действительно один из самых крутых бойцов. Мне очень нравится его стиль. Он постоянно напирает, постоянно работает и не даёт передышки. Плюс Алду уже на спаде, хотя его не стоит сбрасывать со счетов. Как бы то ни было, думаю, Пётр станет чемпионом», — рассказал Туменов в интервью, размещённом на канале Haysport Chanell в YouTube.

В ходе интервью Туменов также подтвердил, что он близок к контракту с UFC и, вероятнее всего, выступит в лиге уже в июле.