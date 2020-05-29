Дэна Уайт не смог назвать следующего потенциального соперника Макгрегора

Президент UFC Дэна Уайт признался, что не обсуждал с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором следующего соперника. Вместе с тем функционер подчеркнул, что ирландцу следует сосредоточиться на боях в лёгкой весовой категории.

«Мы не говорили с Конором о том, кто будет его следующим соперником. Послушайте, если вы Конор, вас постоянно кто-то вызывает. И неважно, о какой весовой категории идёт речь. Его могут вызвать Сехудо, Волкановски, Кормье. Сейчас его вызвал Андерсон Силва, и он, с учётом характера, не мог не отреагировать.

Макгрегору нужно просто посидеть и посмотреть, как будут развиваться события. Но очевидно, что самые важные его бои будут в лёгком весе", — сказал Уайт в интервью, размещённом на странице ESPN MMA в «Инстаграме».