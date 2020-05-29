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Шлеменко: мне бой с Емельяненко ни к селу ни к городу. Я двигаюсь в сторону UFC

Шлеменко: мне бой с Емельяненко ни к селу ни к городу. Я двигаюсь в сторону UFC
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на инициативу российской лиги Leon Warriors, в которой заявили, что хотят организовать ему поединок с Александром Емельяненко. Шлеменко дал понять, что относится к подобной идее без энтузиазма.

«Могу сказать, что со мной переговоры никто не ведёт. Но, может, тут ситуация такая же, как была в прошлый раз. Рен-ТВ и Емельяненко всё обговорили, а Александр мне потом бросил вызов. Повторюсь, в этот раз тоже со мной никто в переговоры не вступал. Посмотрим, вдруг мы ещё раз увидим вызов в мою сторону.

В принципе это громкая афиша, которая привлечёт внимание не только в России. Но, по идее, мы с Александром после той истории расстались в нормальных отношениях, всё порешали. Каких-то предпосылок для нашей встречи нет. Как мне показалось, мы нашли точки соприкосновения. Честно, мне бой с Емельяненко ни к селу ни к городу. Не вижу смысла. Я двигаюсь в сторону UFC», — приводит слова Шлеменко Sport24.

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