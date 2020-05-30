Гэтжи планирует до конца карьеры провести бои с Нурмагомедовым, Макгрегором и Порье

31-летний американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о своих планах на будущих соперников.

«Я нахожусь в отличном положении, потому что, я борюсь за титул. В этом списке около 500 людей, и каждый из них хотел бы сейчас оказаться на моём месте. Молодые парни, которые приходят в организацию, думают, что политика управляет шоу. В конечном итоге так и есть, но есть небольшой шанс, что вы получите право голоса в своей судьбе и уничтожите политику. Это то, что я только что и сделал. Политика могла сломать и меня. Я не хотел получать бой. Это собирался сделать Конор. Теперь я получил шанс выйти туда, и я сделал то, что сделал. Я хочу его заткнуть и с удовольствием сделаю это.

Я мог бы провести бой с ним прямо сейчас, если бы захотел. Все говорят, что я лгу. Кормье сказал это на днях. Я не тот боец. Например, у меня есть возможность сделать что-то непревзойдённое в истории нашего спорта. Идти туда, выйти из сложившихся обстоятельств, побить Тони, как я, победить Хабиба и Конора — это легендарно.

Победить Порье, а затем убраться к чёрту отсюда. Это всё, что мне нужно. Что мне нужно после этого? Это было бы легендарно, я заработал бы много денег — в конечном счете, это то, чем я должен здесь заниматься — и я взял под контроль свою судьбу, и это всё, о чём я просил. С точки зрения бизнеса, разумным шагом сейчас может стать бой с Конором, потому что, очевидно, это большие деньги, но я заработаю гораздо больше денег, когда выиграю Хабиба, а затем и Конора. И если Конора там не будет, я буду драться с Порье. Его нет в моем списке. Хабиб и Порье — два имени в моём списке прямо сейчас. Если я подерусь с ними и получу большие деньги, мне будет достаточно», — приводит слова Гэтжи портал Crumpe со ссылкой на подкаст Джо Рогана в YouTube.

Напомним, в 2018 году Джастин Гэтжи уступил нокаутом Дастину Порье на турнире UFC on Fox 29.