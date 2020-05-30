Уйат: уход Сехудо не был попыткой поторговаться

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал решение Генри Сехудо завершить карьеру.



«Уход Сехудо не был попыткой поторговаться. Он давно говорил о завершении карьеры. Этот парень был профессиональным спортсменом всю свою жизнь. Думаю, он просто устал от сгонки веса. Но всем хочется выставить это как вопрос денег.



Спросите Генри, что он сделал в своём последнем бою, если он захочет вам рассказать. И если захочет, вы, возможно, поймёте, что всё это было не из-за денег», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Накануне стало известно, что Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая.Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, которые ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.