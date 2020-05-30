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Джон Джонс пригрозил Дэне Уайту уходом из UFC

Джон Джонс пригрозил Дэне Уайту уходом из UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова президента лиги Дэны Уайта и снова обвинил его во лжи.

Уайт заявил, что спортсмен требовал за бой с Фрэнсисом Нганну сумму, которую недавно получил экс-чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер за бой с Тайсоном Фьюри. По оценкам экспертов, это приблизительно около $ 30 млн.

«Если собираешься придерживаться своей лжи, я продолжу защищать себя. Не будь чёртовым лжецом. Моя репутация уже и без этого пострадала. Мне не нужно это дерьмо, Дэна. Я никогда не просил тех денег, что получает Уайлдер.

Не зарабатываю даже половины того, что зарабатывает Деонтей. Если моя репутация заставляет тебя недооценивать меня, просто разорви со мной контракт и отчисли из лиги. Уверен, другой промоутер будет более чем рад подписать со мной контракт", — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Дж. Джонс, вероятно, просил за бой с Нганну около $ 30 млн
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