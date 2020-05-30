Исмаилов поддержал своего тренера, задержанного по подозрению в организации убийства

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выразил поддержку своему тренеру Владимиру Осии, которого подозревают в организации убийства.

«Каждый раз, когда он проявлял своё отношение ко мне, я был под впечатлением. И каждый раз, когда приходил новый спортсмен, с нулями в карманах и рекорде, он впечатлял меня снова. И даже эта машина, которую мы ему подарили, — не подарок. Это его заслуга! Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нём нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он! Он себя уже проявил, всё остальное — испытание, с которым мы справимся. Ин ша Аллах», — написал Исмаилов, выложив видео, на котором он дарит Осии автомобиль.

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