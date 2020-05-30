Дэна Уайт предложил Джону Джонсу пройти тестирование на детекторе лжи

Президент UFC Дэна Уайт настаивает на том, что чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс требовал слишком большой гонорар за возможный поединок с Фрэнсисом Нганну. Более того, глава промоушена предложил Джонсу пройти тестирование на детекторе лжи, чтобы доказать правдивость слов.

«Было забавно видеть сообщение Джонса, который утверждает, что я лгу. У меня есть текстовое сообщение Джона. Это не тот случай, когда у меня нет доказательств и я просто лгу. У меня сохранились его сообщения, но не собираюсь их публиковать. Мог бы сделать их достоянием общественности, но не пойду на это.

Если Джон Джонс хочет разобраться, кто из нас лжёт, мы можем сдать тест на детекторе лжи. Этот парень зарабатывает большие деньги, вы не сможете показать того, кто получает больше. Мне нравится Джон, он величайший боец, в этом нет сомнений. Но он сказал моему юристу, что хочет получить такую же сумму, что и Деонтей Уайлдер в последнем бою. Кажется, тогда Деонтею заплатили $ 30 млн", — приводит слова Уайта MMAJunkie.