Шлеменко предупредил об опасности употребления алкоголя во время пандемии коронавируса

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предупредил подписчиков об опасности употребления алкоголя во время пандемии коронавируса. Спортсмен подчеркнул, что спирт не уничтожает опасный вирус.
«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. Употребление любых алкогольных напитков связано с риском для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), особенно разбавленного метанолом, может привести к тяжёлым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу.
Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, особенно в условиях пандемии COVID-19», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».
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