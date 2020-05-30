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Шлеменко предупредил об опасности употребления алкоголя во время пандемии коронавируса

Шлеменко предупредил об опасности употребления алкоголя во время пандемии коронавируса
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предупредил подписчиков об опасности употребления алкоголя во время пандемии коронавируса. Спортсмен подчеркнул, что спирт не уничтожает опасный вирус.

«Страх и дезинформация привели к появлению опасного мифа, что употребление алкогольных напитков с высоким содержанием спирта может убивать вирус, вызывающий COVID-19. Это не так. Употребление любых алкогольных напитков связано с риском для здоровья, но употребление этилового спирта (этанола), особенно разбавленного метанолом, может привести к тяжёлым последствиям для здоровья, в том числе к смертельному исходу.

Употребление алкоголя связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, особенно в условиях пандемии COVID-19», — написал Шлеменко на своей странице в «Инстаграме».

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