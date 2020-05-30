Лобов рассказал, как Конор Макгрегор спас его от ирландской полиции

Боец смешанных единоборств Артём Лобов рассказал, как друг, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, спас его от задержания ирландской полицией.
«Попадал ли в уличные переделки вместе с Конором Макгрегором? Могу рассказать. Там не столько переделка, скорее, Конор спас меня от неё. Мы вышли на улицу, у меня началась заварушка с одним ирландцем. Дело вот-вот дойдёт до драки, а Конор меня за рукав оттягивает. Повернулся — не понимаю, в чём дело. Вижу, рядом стоят гарды — так тут называют полицию.
Они сразу пошли ко мне, начали что-то спрашивать, а Конор объяснил, что всё в порядке. Просто взял, развернул меня силой и увёл. Хорошо, что помог, иначе всё могло закончиться плачевно: кто-то поехал бы в госпиталь, а я — в полицию", — приводит слова Лобова «Спорт-экспресс».
Напомним, Лобов долгое время проживает в Ирландии и выступает под флагом этой страны.
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