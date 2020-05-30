А. Емельяненко поработал над ударной техникой в бассейне

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поработал над ударной техникой в бассейне, посоветовав заняться такими тренировками и своим подписчикам.

«Сейчас покажу вам работу над ударной техникой в бассейне. Так очень любил делать Мохаммед Али, потому у него и была такая высокая скорость. Я тоже периодически прихожу и работаю. Здесь идёт естественное сопротивление воды и не вылетают так суставы, как с гантелями. Можете работать. Зашли в воду, опустились по горло. Выберете для себя серии ударов и выбрасывайте их в воду. Всем советую попробовать. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Емельяненко.

Соответствующее видео также доступно на странице Александра Емельяненко в социальной сети «Инстаграм».