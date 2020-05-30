Джошуа: у Фьюри есть то, чего я хочу, — титул чемпиона мира

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил, что очень хочет получить объединительный бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.



«Несомненно, бой, который хочу получить, — это поединок с Тайсоном Фьюри. У Фьюри есть то, чего я хочу, — титул чемпиона мира. Он есть в моём списке. Фьюри постоянно говорит обо мне. Он отличный парень и сделал много великого в боксе. Очень хочу получить титул, который он удерживает», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.



31-летний Фьюри последний поединок провёл в феврале 2020 года, нокаутировав Деонтея Уайлдера. На его счету в профессиональном боксе 30 побед и одна ничья. 30-летний Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года и вернул пояса, которые отобрал у него Энди Руис. На его счету 23 победы и одно поражение.

Источник: команды Фьюри и Джошуа начали переговоры об объединительном бое