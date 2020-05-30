Антонина Шевченко: Валентина может перейти в легчайший дивизион
Боец UFC Антонина Шевченко, старшая сестра чемпионки организации в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, заявила, что они обе могут стать чемпионками, несмотря на выступления в одном дивизионе. По словам Антонины, Валентина может перейти в легчайший вес и тогда обе сестры могут стать чемпионками.
«Нам не нужно будет драться друг с другом, чтобы быть чемпионками. Валентина может перейти в легчайший дивизион. Тогда у нас обеих будут шансы. Я по-прежнему могу подраться за титул», — приводит слова Антонины Шевченко Yahoo.
Напомним, в ночь с 30 на 31 мая по московскому времени Антонина Шевченко проведёт поединок с Кэтлин Чукагян. Чукагян в последнем поединке досрочно проиграла Валентине Шевченко.
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