Антонина Шевченко: Валентина может перейти в легчайший дивизион

Боец UFC Антонина Шевченко, старшая сестра чемпионки организации в наилегчайшем весе Валентины Шевченко, заявила, что они обе могут стать чемпионками, несмотря на выступления в одном дивизионе. По словам Антонины, Валентина может перейти в легчайший вес и тогда обе сестры могут стать чемпионками.



«Нам не нужно будет драться друг с другом, чтобы быть чемпионками. Валентина может перейти в легчайший дивизион. Тогда у нас обеих будут шансы. Я по-прежнему могу подраться за титул», — приводит слова Антонины Шевченко Yahoo.



Напомним, в ночь с 30 на 31 мая по московскому времени Антонина Шевченко проведёт поединок с Кэтлин Чукагян. Чукагян в последнем поединке досрочно проиграла Валентине Шевченко.