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Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра

Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.

Поединок начнётся примерно в 6 часов утра.

Соглавным событием шоу станет встреча Аугусто Сакаи и Благоя Иванова.

UFC Fight Night 173. 30 мая

Основной кард

Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс

Предварительный кард

Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 9.

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