Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.



Поединок начнётся примерно в 6 часов утра.



Соглавным событием шоу станет встреча Аугусто Сакаи и Благоя Иванова.



UFC Fight Night 173. 30 мая



Основной кард



Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс

Аугусто Сакаи — Благой Иванов

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс



Предварительный кард



Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко

Билли Куарантилло — Спайк Карлайл

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу

Тим Эллиотт — Брендон Ройвал

Луис Смолка — Кейси Кенни

Крис Гутьеррес — Винс Моралес

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 9.