Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Поединок начнётся примерно в 6 часов утра.
Соглавным событием шоу станет встреча Аугусто Сакаи и Благоя Иванова.
UFC Fight Night 173. 30 мая
Основной кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс
Предварительный кард
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 9.
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:26
-
21:36
-
20:54
-
19:59
-
18:58
-
17:38
-
15:50
-
15:09
-
14:00
-
13:02
-
12:01
-
11:01
-
10:01
-
08:56
-
07:39
-
07:27
-
06:21