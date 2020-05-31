Тухугов: за шесть дней до боя с Мёрфи мне сделали операцию
Российский боец UFC Зубайра Тухугов признался, что у него были проблемы со здоровьем перед поединком с Лероном Мёрфи на турнире UFC 242 в сентябре 2019 года. По словам Тухугова, в бою у него упало давление.
«Я чувствовал себя очень плохо в бою. Думал отказаться от поединка. У меня уже была температура, а за шесть дней до боя мне сделали операцию и врач заставил выпить антибиотики. В бою я был уставший, у меня, скорее всего, давление упало. Не знаю, почему они делают в сентябре турнир. Было очень жарко», — приводит слова Зубайры Тухугова ТАСС.
Напомним, бой Тухугова и Мёрфи на турнире UFC 242 завершился ничейным исходом. После этого Тухугов провёл поединок с Кевином Агиларом, одержав победу нокаутом в первом раунде.
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