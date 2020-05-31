Джошуа: не хотел бы бой с Тайсоном. Люди бы освистывали меня

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа сообщил, что не хотел бы провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном, который ранее объявил, что готов вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках.

«При всём моем уважении, я бы не хотел бой с Тайсоном. Даже если бы я сражался с Железным Майком и победил его, я думаю, что был бы единственным, кто радуется. Люди бы освистывали меня. Он – легенда и величайший боксёр современности.

Есть только два признанных чемпиона, о которых знает мир — Али и Майк Тайсон — самые известные лица в мире, когда дело доходит до бокса», — приводит слова Джошуа The Sun.

30-летний Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года и вернул пояса, которые отобрал у него Энди Руис. На его счету 23 победы и одно поражение.

У Тайсона на профессиональном ринге 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), 6 поражений. Он абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.