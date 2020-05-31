Бой Волков — Блейдс возглавит турнир UFC Fight Night 173

Бой российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, с американцем Кёртисом Блейдсом возглавит турнир UFC Fight Night 173, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе на арене UFC APEX.

Напомним, Александр Волков провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года на турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди. Он занимает седьмое место в рейтинге организации. Что касается Блейдса, то американец в последнем бою нокаутировал Джуниора дос Сантоса и занимает третье место в рейтинге.

На счету Волкова в смешанных единоборствах 38 боёв, из которых он одержал 31 победу и потерпел 7 поражений. На счету американца 15 боёв, в которых он добыл 13 побед и потерпел 2 поражения.