Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой Волков — Блейдс возглавит турнир UFC Fight Night 173

Бой Волков — Блейдс возглавит турнир UFC Fight Night 173
Бокс/ММА / UFC 0

Бой российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, с американцем Кёртисом Блейдсом возглавит турнир UFC Fight Night 173, который состоится 21 июня в Лас-Вегасе на арене UFC APEX.

Напомним, Александр Волков провёл предыдущий поединок в ноябре минувшего года на турнире UFC в Москве. Тогда решением судей он победил Грега Харди. Он занимает седьмое место в рейтинге организации. Что касается Блейдса, то американец в последнем бою нокаутировал Джуниора дос Сантоса и занимает третье место в рейтинге.

На счету Волкова в смешанных единоборствах 38 боёв, из которых он одержал 31 победу и потерпел 7 поражений. На счету американца 15 боёв, в которых он добыл 13 побед и потерпел 2 поражения.

Александр Волков назвал самый эмоциональный бой в карьере
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020