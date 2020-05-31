А. Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC on ESPN 9

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В рамках турнира Антонина Шевченко провела поединок с Кэтлин Чукагян.
Победу единогласным решением судей одержала Чукагян. Американка нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову, тогда как Шевченко удалось совершить 34 удара.
Антонина Шевченко потерпела второе поражение в карьере, при 7 победах. Чукагян в свою очередь одержала 14-ю победу при 3 поражениях.
Отметим, в предыдущем бою Чукагян досрочно проиграла Валентине Шевченко, младшей сестре Антонины.
В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс. Поединок начнётся примерно в 6 часов утра. Соглавным событием шоу станет встреча Аугусто Сакаи и Благоя Иванова.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 9.
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