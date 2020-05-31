В соглавном бою турнира UFC on ESPN 9 Сакаи раздельным решением судей выиграл у Иванова

На турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) в соглавном бою вечера (тяжёлый вес) бразилец Аугусто Сакаи одержал четвёртую победу подряд, выиграв у болгарина Благоя Иванова раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 27-30.

Два из трёх судей отдали победу именно 29-летнему Аугусто Сакаи, который нанёс 89 точных попаданий из 174, в то время когда его оппонент 71 из 130.

33-летний Благой Иванов уступил во втором бою подряд, теперь в его статистике 4 поражения и 18 побед в профессиональной карьере. Аугусто Сакаи одержал 15-ю победу, уступив лишь в одном поединке.

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC on ESPN 9.