Бёрнс победил Вудли единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 176

В главном бою турнира UFC Fight Night 176, который состоялся в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс», первый номер рейтинга полусреднего веса и главный претендент на пояс чемпиона UFC Тайрон Вудли уступил единогласным решением судей Гилберту Бёрнсу.
Уже стартовый раунд для первого номера рейтинга сложился крайне неудачно: он пропустил 25 ударов, нанеся лишь два. В какой-то момент главный судья поединка Хёрб Дин мог остановить бой, однако Тайрон выстоял все 5 раундов, безоговорочно уступив в каждом из них — 50-45, 50-44, 50-46.
33-летний Гилберт Бёрнс, одержав 6-ю победу кряду, теперь является одним из претендентов на титульный бой. Всего на его счету 19 побед и 3 поражения.
Для 38-летнего Тайрона Вудли это поражение стало 5-м в карьере. Всего он одержал 19 побед.
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