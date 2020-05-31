Бёрнс хочет получить титульный бой с Усманом

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс после победы в главном бою турнира UFC Fight Night 176 над именитым Тайроном Вудли, выразил желание провести поединок с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.
«Я должен быть претендентом номер один. Те парни, которые составляют рейтинг, не валяют дурака. Я увижу свое имя во вторник в качестве главного претендента.
Я люблю чемпиона и моего партнера по тренировкам Камару Усмана, но дайте мне шанс. Дана Уайт, Шон Шелби, Камару, хочу драться за титул. Много уважения, много любви к тебе, но думаю, что я следующий», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting в «Твиттере».
33-летний Гилберт Бёрнс, одержав 6-ю победу кряду, теперь является одним из претендентов на титульный бой. Всего на его счету 19 побед и 3 поражения.
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