Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бёрнс хочет получить титульный бой с Усманом

Бёрнс хочет получить титульный бой с Усманом
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс после победы в главном бою турнира UFC Fight Night 176 над именитым Тайроном Вудли, выразил желание провести поединок с действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Я должен быть претендентом номер один. Те парни, которые составляют рейтинг, не валяют дурака. Я увижу свое имя во вторник в качестве главного претендента.

Я люблю чемпиона и моего партнера по тренировкам Камару Усмана, но дайте мне шанс. Дана Уайт, Шон Шелби, Камару, хочу драться за титул. Много уважения, много любви к тебе, но думаю, что я следующий», — приводит слова Бёрнса MMA Fighting в «Твиттере».

33-летний Гилберт Бёрнс, одержав 6-ю победу кряду, теперь является одним из претендентов на титульный бой. Всего на его счету 19 побед и 3 поражения.

Бёрнс победил Вудли единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Fight Night 176
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020