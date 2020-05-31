Антонина Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Кэтлин Чукагян
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9, в одном из боёв которого Антонина Шевченко единогласным решением судей уступила Кэтлин Чукагян — 25:30, 25:30, 25:30.
Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову Шевченко, тогда как самой Антонине удалось совершить всего 34 удара. После боя представительница Киргизии опубликовала в «Инстаграме» фото, в котором продемонстрировала своё лицо.
«ММА — тяжёлый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — подписала фото Антонина.
Публикацию можно посмотреть в «инстаграме» Антонины Шевченко.
Антонина Шевченко потерпела второе поражение в карьере при 7 победах. Чукагян в свою очередь одержала 14-ю победу при 3 поражениях.
А. Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC on ESPN 9
- 31 мая 2020
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07
-
02:19
-
01:13
-
00:35
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57
-
22:50
-
22:26
-
21:36
-
20:54
-
19:59
-
18:58
-
17:38
Партнерский контент