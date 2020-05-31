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Антонина Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Кэтлин Чукагян

Антонина Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Кэтлин Чукагян
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9, в одном из боёв которого Антонина Шевченко единогласным решением судей уступила Кэтлин Чукагян — 25:30, 25:30, 25:30.

Чукагян нанесла 202 удара, из которых 45 пришлись в голову Шевченко, тогда как самой Антонине удалось совершить всего 34 удара. После боя представительница Киргизии опубликовала в «Инстаграме» фото, в котором продемонстрировала своё лицо.

«ММА — тяжёлый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — подписала фото Антонина.

Публикацию можно посмотреть в «инстаграме» Антонины Шевченко.

Антонина Шевченко потерпела второе поражение в карьере при 7 победах. Чукагян в свою очередь одержала 14-ю победу при 3 поражениях.

А. Шевченко проиграла Чукагян на турнире UFC on ESPN 9
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