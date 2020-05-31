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Маккензи Дерн стала первой девушкой из UFC, победившей болевым приёмом на ногу

Маккензи Дерн стала первой девушкой из UFC, победившей болевым приёмом на ногу
Бокс/ММА / UFC 0

Завершился турнир UFC Fight Night 179 (on ESPN 9) в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в рамках которого 27-летняя американка Маккензи Дерн уже в первом раунде победила свою соотечественницу Ханну Сайферс.

В этом поединке Маккензи Дерн установила рекорд UFC, став первой девушкой промоушена, одержавшей победу болевым приёмом на ногу.

Теперь на счету 27-летней американки 9 побед и 1 поражение. У Сайферс 10 побед и 6 поражений.

Напомним, турнир возглавил бой между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бёрнсом. По итогам 5-раундового противостояния победу единогласным решением судей одержал 33-летний бразилец Гилбер Бёрнс. После боя победитель заявил о желании получить титульный поединок с Камару Усманом.

«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 179 (on ESPN 9).

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 9), Лас-Вегас, США
Ханна Сайферс - Маккензи Дерн (W)
31 мая 2020, воскресенье. 04:15 МСК
Ханна Сайферс
Окончено
TKO
Маккензи Дерн
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