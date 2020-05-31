Дэна Уайт — о скандале с Джонсом: какой мне смысл врать?

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал конфликт с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, обвинившим главу лиги во лжи, заверяя, что не просил у босса $ 30 млн за бой с Фрэнсисом Нганну.

«Зачем мне врать? Какой смысл? Верите ли мне? Это вопрос не ко мне. Мне всё равно. Джонс провёл переговоры с моим юристом, они в хороших отношениях и нормально поговорили.

Всегда смотрю, кем бы мог быть Джонс. Он мог стать для нашего спорта тем же, кем является Леброн Джеймс для баскетбола. Но он не может требовать $ 50 млн или $ 30 млн, это сумасшествие. Он может делать всё что хочет. Может отсиживаться, может драться. Он может говорить всё что заблагорассудится. Мы в США, и он может это делать. Когда он будет готов, снова вернётся к боям.

Почему мы не можем заплатить ему $ 30 млн? Да, я называю его величайшим в истории, но этот статус не говорит о том, что ему можно заплатить такие деньги. Речь идёт о продажах. Мой юрист сказал ему, что мы можем обсудить цифры. Но он сказал, что ему плевать и он хочет получить, что требует. Как бы то ни было, это так не работает", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC.