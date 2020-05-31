Дж. Джонс — Уайту: засунь деньги себе в рот и освободи меня от контракта с UFC

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс продолжает конфронтацию с президентом промоушена Дэной Уайтом. На этот раз боец отреагировал на слова Уайта, сказанные на пресс-конференции после турнира UFC. Глава лиги во время общения с прессой подчеркнул, что ему нет смысла врать о сути конфликта с Джонсом.

«Журналист попросил Дэну Уайта показать сообщение (в котором Джонс требует высокий гонорар за бой. — Прим. „Чемпионата“), вместо этого он услышал 55 секунд объяснений, что ему нет смысла врать. Дэна, я просто попросил организовать мне супербой и попросил за это соответствующую компенсацию. Ты же перевёл всё в публичную плоскость и показал, сколько ты удерживаешь на своих бойцах.

Мне нравится, как ты рисуешь всё происходящее. Будто я злобный и неуважительный парень, который требует денег. Ты говоришь, что тебе всё равно. Что ж, тогда засунь деньги себе в рот и освободи меня от контракта с UFC. Наверное, в боксёрском поединке я заработаю больше, чем в следующих трёх боях UFC вместе взятых", — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».