Чисора может не дождаться боя с Усиком и перейти в Bellator

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора признался, что, если боксёрское сообщество будет выходить из карантина слишком долго, он не станет ждать запланированного поединка с Александром Усиком и перейдёт в промоушен смешанных единоборств Bellator.

«Мы просто ждём, когда закончится карантин. Мне кажется, наш с Усиком бой должен проходить при зрителях. Некоторые бои могут пройти и при пустых трибунах, но наш поединок должны видеть люди. Если ждать придётся слишком долго, я просто перейду в Bellator. Посмотрим, какую дату нам предложат по бою с Усиком, но, если она нас не устроит, то сразу же перейдём в Bellator», — приводит слова британского боксёра BoxingScene.