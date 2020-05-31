Чисора может не дождаться боя с Усиком и перейти в Bellator
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора признался, что, если боксёрское сообщество будет выходить из карантина слишком долго, он не станет ждать запланированного поединка с Александром Усиком и перейдёт в промоушен смешанных единоборств Bellator.
«Мы просто ждём, когда закончится карантин. Мне кажется, наш с Усиком бой должен проходить при зрителях. Некоторые бои могут пройти и при пустых трибунах, но наш поединок должны видеть люди. Если ждать придётся слишком долго, я просто перейду в Bellator. Посмотрим, какую дату нам предложат по бою с Усиком, но, если она нас не устроит, то сразу же перейдём в Bellator», — приводит слова британского боксёра BoxingScene.
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