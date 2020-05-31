Уайт: UFC — не Дисней, которым может управлять восьмиклассник. Нам не до боя Нганну — Уайт

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что сейчас не заинтересован в проведении поединка между тяжеловесом промоушена Фрэнсисом Нганну и боксёром Диллианом Уайтом. Этот поединок анонсировал известный боксёрский промоутер Эдди Хирн.
«Я говорил немало хорошего про Эдди Хирна, а он говорил немало хорошего про нас. Но не думаю, что в ближайшее время может быть проведён подобный поединок. Я не заинтересован в этом. Сейчас мы в ситуации, когда пытаемся запустить всё, восстановить работу нашего бизнеса. Вы спрашиваете меня о боксе, о котором я в данный момент совсем не думаю.
Меня беспокоит свой бизнес. Мы не Дисней, во главе которого можно поставить хоть восьмиклассника, и он не сможет всё испортить, потому что это невероятно огромная, могущественная компания", — приводит слова Уайта boxingnews24.
- 31 мая 2020
-
18:52
-
16:50
-
15:59
-
14:54
-
13:47
-
12:47
-
11:27
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07
-
02:19
-
01:13
-
00:35
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29