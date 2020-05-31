Уайт: UFC — не Дисней, которым может управлять восьмиклассник. Нам не до боя Нганну — Уайт

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что сейчас не заинтересован в проведении поединка между тяжеловесом промоушена Фрэнсисом Нганну и боксёром Диллианом Уайтом. Этот поединок анонсировал известный боксёрский промоутер Эдди Хирн.



«Я говорил немало хорошего про Эдди Хирна, а он говорил немало хорошего про нас. Но не думаю, что в ближайшее время может быть проведён подобный поединок. Я не заинтересован в этом. Сейчас мы в ситуации, когда пытаемся запустить всё, восстановить работу нашего бизнеса. Вы спрашиваете меня о боксе, о котором я в данный момент совсем не думаю.



Меня беспокоит свой бизнес. Мы не Дисней, во главе которого можно поставить хоть восьмиклассника, и он не сможет всё испортить, потому что это невероятно огромная, могущественная компания", — приводит слова Уайта boxingnews24.

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