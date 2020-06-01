Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Диллиан Уайт: что, если Тайсон вернётся и умрёт на ринге?

Диллиан Уайт: что, если Тайсон вернётся и умрёт на ринге?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Боксёр Диллиан Уайт поделился опасениями за здоровье 53-летней легенды бокса Майка Тайсона в случае его возвращения на ринг.

«Это глупо. Если они не могут санкционировать мой бой на протяжении трёх лет, то какого чёрта они собираются дать разрешение на бой 53-летнего с 31-летним? В этом нет никакого смысла, просто глупость. Что, если Тайсон вернётся и умрёт на ринге? Что тогда случится? В нашем виде спорта уже было достаточно тёмных пятен и грязи, больше нам такого не нужно.

Уже не раз старые парни возвращались и дрались, но в чём смысл? Ты — легенда, живая легенда. Оставайся ей и оставь в покое мечты о возвращении на ринг. Конечно, мы не знаем финансовую ситуацию человека, не знаем, через что пришлось пройти перед этим. Может быть, он просто хочет себя проверить — но есть более лёгкие способы сделать это, чем возвращаться и драться с молодыми и голодными парнями. Он может получить серьёзную травму, и это беспокоит меня сильнее всего.

Выдержит ли он 12 трёхминутных раундов? Не поймите меня неправильно, его мощи наверняка до сих пор хватит, чтобы нокаутировать многих парней, но в таком возрасте тело не всегда позволяет делать то, что хочет сделать мозг», — сказал Уайт в интервью talkSPORT.

Джошуа: не хотел бы боя с Тайсоном. Люди бы освистывали меня
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020