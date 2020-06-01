Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов опубликовал архивное фото, на котором ему 8 лет

Хабиб Нурмагомедов опубликовал архивное фото, на котором ему 8 лет
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграме» архивное фото.

«1996 год, школьные времена в селении Кироваул, Кизилюртовского района. Если что, я в кепке, в белой рубашке и в кармане пусто, шучу, не пусто», — подписал Нурмагомедов фото.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов должен был выступить на турнире UFC 249, где его соперником должен был стать американец Тони Фергюсон, но лишился возможности покинуть Россию ввиду карантина по коронавирусу, и его заменили на Джастина Гэтжи. Фергюсон потерпел поражение от Гэтжи, несмотря на то что был фаворитом боя, и теперь ожидается, что Джастин станет соперником Хабиба в поединке, который планируется провести в сентябре.

«Будь готов». Хабиб Нурмагомедов показал фото с тренировки
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020