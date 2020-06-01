Президент UFC пообещал Макгрегору титульный бой. Он может сразиться с Хабибом

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор получит право побороться за пояс. По словам президента, Макгрегор выйдет в октагон с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который, как ожидается, пройдёт в сентябре 2020 года.
«Предвкушаю бой Гэтжи и Хабиба. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого буду в предвкушении боя Конора с победителем», — сказал Уайт в одном из шоу на ESPN.
Таким образом, если Нурмагомедов победит Гэтжи, то вновь выйдет в октагон с Макгрегором. Напомним, россиянин победил ирландца в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. Он успешно применил болевой приём в четвёртом раунде. Макгрегор не раз заявлял о желании провести матч-реванш, но Нурмагомедов всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
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