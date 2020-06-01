Генри Сехудо назвал четвёрку величайших бойцов MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал имена бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими за всю историю смешанных единоборств.

«А кто на вашей горе Рашмор MMA? Выберите четвёрку. Назову Деметриуса Джонсона, Джона Джонса, Андерсона Силву и Рэнди Кутюра», — написал Сехудо в своём «инстаграме».

Напомним, 33-летний Сехудо после победы на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого его исключили из официальных рейтингов UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения.

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