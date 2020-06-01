Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Генри Сехудо назвал четвёрку величайших бойцов MMA

Генри Сехудо назвал четвёрку величайших бойцов MMA
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал имена бойцов, которые, по его мнению, являются лучшими за всю историю смешанных единоборств.

«А кто на вашей горе Рашмор MMA? Выберите четвёрку. Назову Деметриуса Джонсона, Джона Джонса, Андерсона Силву и Рэнди Кутюра», — написал Сехудо в своём «инстаграме».

Напомним, 33-летний Сехудо после победы на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого его исключили из официальных рейтингов UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения.

Также посмотрите видео, как чемпион UFC Джон Джонс приседает со штангой весом 160 кг.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020