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«Возможности мои стали неограниченными». Исмаилов изобразил прыжок со стены крепости

«Возможности мои стали неограниченными». Исмаилов изобразил прыжок со стены крепости
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» ролик, на котором изобразил прыжок со стены Дербентской крепости.

«Оформил прыжок со стены Дербентской крепости, а Шамиль оформил правильное приземление. Когда у меня появился телефон с камерой̆, возможности мои стали неограниченными. Не повторять самостоятельно (тем более без Шамиля), трюк НЕ настоящий», — написал под видео Исмаилов.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, следующий поединок Исмаилов должен провести против Александра Емельяненко. Их бой был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата поединка — 24 июля.

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