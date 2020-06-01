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«Издевательская процедура». Исмаилов показал, как проходит тест на коронавирус

«Издевательская процедура». Исмаилов показал, как проходит тест на коронавирус
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором показал, как проходит тест на коронавирус. Спортсмен назвал процедуру «издевательской».

«Здравствуйте! А вы кто? Инопланетяне [про врачей]. Окей. А я пациент. Сейчас меня будут проверять. Ой, как больно. Вы очень далеко засунули, по-моему, палочку. Чуть ли не глаза коснулись. Издевательская процедура», — сказал на видео Исмаилов.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на странице Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, следующий поединок Исмаилов должен провести против Александра Емельяненко. Их бой был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата поединка — 24 июля.

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